P500, P850 presyo: T-shirt ni Robin binebenta online

Biglang taas ang mga subscriber ng Facebook page ni Robin Padilla, na ngayon ay nasa 4.8M na, ha!

Sa mga unang oras ng bilangan noong Lunes (May 9), agad-agad nag-live si Robin sa kanyang Facebook, alas-dos ng madaling araw.

Kaaliw lang sa pagla-live na `yon ni Robin, ang daming nag-request ng ‘Wonderful Tonight’ na mas kilala ngayon na ‘It’s late in the evening’, dahil nga kay Robin.

Ang dami ngang nagbiro na ang pagkantang ito ni Robin ng ‘Wonderful Tonight’ ang nagpanalo sa kanya.

“Ano, kakantahan ko ba sila? Sige, para sa inyong lahat…

“Alam niyo, gusto kong kumanta ng ‘Wonderful Tonight’, eh. Ano nga bang umpisa noon?

“Ah, oo nga, it’s late in the evening… ahhh, ano na nga ba kasunod noon? She’s wondering what clothes to wear. She puts on her make up…”

“Pati Wonderful Tonight nakalimutan ko ang lyrics. Wala akong maalala kundi siina Bongbong at Sara lang. Hanep kasi ang lead nila!” sabi ni Robin.

Anyway, sa live na `yon ni Robin ay nag-comment si Karla Estrada.

“Ikaw ang importante sa akin tol! Magkita-kita tayo soon!” sabi ni Karla.

Nagbigay rin ng mensahe si FDCP chairman Liza Dino Seguerra kay Robin.

“I believe in you Kuya! Naniniwala ako sa’yo. Hope we can work together to continue the mission to support our industry. Congrats Sen. Robin!” sabi ni Liza.

Anyway, sa raming beses na nag-live si Robin sa kanyang FB, ang pag-live niya, matapos siyang mag-number one ang pinakamaraming komento sa lahat, na umabot nan g 165,000, ha!

Dati kasi ay hanggang 100 to 5,000 lang inaabot ang views ng kanyang pagla-live!

Kaloka rin na biglang-bigla ay binibenta na sa mga shopping application ang mga t-shirt ni Robin na ginamit sa kampanya, na ang presyo ay P500, ha!

May binibenta rin na mga t-shirt ni Robin na hango sa pelikula niyang ‘Bad Boy’ ang disenyo na nagkakahalaga naman ng P850, ha!

At mukhang mabenta, dahil ilang oras pa lang, may mga nagkainteres na agad.

For sure, walang alam si Robin doon, at wala rin naman siyang magagawa, dahil uso naman `yon sa ngayon, na mga mukha ng mga sikat na personalidad ang nilalagay sa t-shirt para mabenta.

Bongga, di ba? Ang bilis makaisip ng negosyo ng mga tao, gamit ang kasikatan ngayon ni Robin.

Well… (Dondon Sermino)