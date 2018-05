P500-P2,500 bentahan ng boto sa SK at Barangay election — DILG

Tatlong araw bago ang Barangay at Sangguniang Kabataan (SK) election ay laganap na umano ang vote buying sa iba’t ibang lugar sa Metro Manila at mga probinsya ayon sa Department of Interior and Local Government.

Sa joint DILG-Philippine National Police (PNP) na ginawa sa Camp Crame, ibinunyag ni DILG Undersecretary for barangay affairs Martin Dino na mula P500 hanggang P2,500 ang presyuhan ng kada boto mula sa iba’t ibang barangay Metro Manila hanggang sa mga probinsya.

Kung ganito umano kalaki ang puhunan ng mga kandidato ayon kay Dino, paano pa umano ito babawiin ng mga mananalong kandidato kung hindi sila gagawa ng iligal katulad ng pagpasok sa bentahan ng iligal na droga.

Isa pa sa tinutukoy ni Dino, possible umanong may mga lokal na politiko ang pumopondo sa vote-buying bilang pagahahanda sa kanilang sariling pagkandidato sa susunod na taon dahil ang kapitan ng barangay ang magdadala ng boto sa kanila.

Dahil dito hinikayat ni Diño ang mga mamamayan na kunan ng video ang mga insidente ng vote buying para maparusahan at masampahan ng kaso ang mga gumagawa nito.

Nagbabala din si Dino sa mga mananalong kandidato na kahit nakaupo na sila sa puwesto bilang mga barangay official ay maari silang tanggalin sa puwesto sakaling may magreklamo at mapatunayang sangkot sila sa pagbili ng boto o kahit anong paglabag sa Comelec election code.

Sa Hunyo 13 naman ang deadline ng mga kandidato para sa kanilang pagsumite ng mga nagastos sa kampanya at mga tinanggap na donasyon ngayong eleksyon.