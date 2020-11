P500 medical allowance ng mga titser ilalaban

Iginiit ni Sendor Sherwin Gatchalian na hindi dapat alisin ang pondong inilaan para sa medical benefit ng mga guro sa national budget para sa susunod na taon.

Nabatid na bagamat kada taon ay naglalaan ng pondo para sa medical allowance ng mga guro, isiniwalat ni Department of Education (DepEd) Undersecretary Annalyn Sevilla na hindi na ito pinondohan ng Department of Budget and Management (DBM) para sa susunod na taon.

Ngayong taon, may P400 milyon sana ang nakalaan para sa kanilang taunang check-up o P500 kada guro.

Binigyang-diin naman ni Gatchalian ang kahalagahan ng pagpapatupad sa Magna Carta for Public School Teachers o Republic Act No. 4670 na layong i-angat ang antas ng pamumuhay at kapakanan ng mga guro. (Dindo Matining)

