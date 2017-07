P5-M donasyon ng Korean Embassy tulong para sa Marawi

Nagkaloob ng donasyong P5 milyon ang Korean Embassy sa Philippine Red Cross itong Miyerkules.

“I believe the Philippine Red Cross is a very efficient organization to help and support in Marawi,” ayon kay Korean Ambassador Kim Jae Shin.

Ipinagpapasalamat ng Red Cross sa pangunguna ni PRC Chairman Richard Gordon ang naging hakbang ito bilang pagtulong sa libong mga pamilyang apektado ng kaguluhan sa Marawi.

“Thank you for your kindness to the people of #Marawi Your donation is very timely, very important,” ayon sa tweet ni Gordon.

Bago nito, naglaan din ng tulong ang Social Security System sa ahensya ng P500,000 noong June 22 bilang tulong din sa Marawi.