P5 ATM interbank charge ipako

PINAMAMADALI na ni Bayan Muna Rep. Carlos Zarate sa Kamara ang pagpapatibay ng House Bill No. 4019 o ang ATM Fee Regulation Act of 2019 na humihiling para sa pag-regulate ng singil o charges na ipinapataw ng mga bangko sa automated teller machines (ATM) transactions.

Ang panukala ay inihain ni Zarate kasama sina Bayan Muna Reps. Ferdinand Gaite at Eufemia Cullamat na kung nakapaloob dito ang pagtatakda ng maximum charge na P5 sa mga interbank transaction sa ATM.

Ayon sa panukala, kasama sa transaksiyon ang ba­lance inquiry, deposit, withdrawal at fund transfer.

Inoobliga rin ang bangko na sabihin ang halaga na kanilang kinolekta sa ATM users kada transaction. Ipapakita umano ito sa screens ng ATM bago matapos ang kada transaksiyon.

Una nang napaulat ang pinaplanong muling ipapatupad ng dagdag ATM fees ng mga bangko.

“Banks already earn profits when the salaries and wages of workers are coursed through them by the employers, they should not further extract profit from the workers who need every peso of their earnings,” ayon pa Kay Zarate. (Eralyn Prado)