P5.3M pirated CD, DVD nakumpiska sa Nueva Vizcaya

MAHIGIT P5.3 mil­yong halaga ng pirated compact disk (CD) at digital video disk (DVD) ang nasamsam ng pinagsa­nib na operatiba ng Optical Media Board-Enforcement and Investigation Division (OMB-EID) at Bambang Police Station (BPS) sa isinagawang raid sa public market sa ba­yan ng Bambang, Nueva Vizcaya sa nasabing probinsya noong Martes.

Ayon sa OMB-EID, bago nangyari ang nasabing raid, nakatanggap ang OMB sa pamumuno ni Chairman Atty. Anselmo Adriano na ang Bambang public market ay lantarang nagbebenta umano ng mga daang-daang piratang CD at DVD.

Agad na sinalakay ang lugar ng OMB-EID sa pamumuno Joel Amado na nakipag-ugna­yan sa (BPS) sa pamumuno ni Sr. Insp. Samue­l Lopez.

Sa bisa ng ‘mission order’ na hawak ng OMB-EID at BPS, sinala­kay ng mga operatiba ang nasabing lugar at nakasamsam sila ng 38 na malalaking sako ng mga pekeng CD at DVD na may market value na P5.3 milyon.

Sa ngayon inimbak muna ang mga pekeng CD at DVD sa BPS at nakatakdang wasakin ng lokal na pamahalaan ng Bamban.