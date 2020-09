P4B ng DepED gamitin sa teknolohiya

Hinikayat ni Senador Win Gatchalian ang Department of Education (DepEd) na gamitin ang P4B pondong nasa ‘Bayanihan to Recover As One Act’ o Bayanihan 2 para sa teknolohiyang magagamit ng mga guro.

Sa Bayanihan 2, ang pondo ay inilaan sa imprastraktura ng information and communications technology o ICT, pagpapatupad ng digital education, at iba’t ibang alternative learning modalities para sa distance learning. Kabilang ang pag-imprenta at pagpapamahagi ng self-learning modules.

“Ang aking mungkahi ay gamitin ang pondo para sa ating mga guro, lalo na sa teknolohiyang maaari nilang magamit ngayong may COVID-19 pandemic at kahit na matapos pa ito,” ayon kay Gatchalian.

(Dindo Matining)