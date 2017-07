P4B laan sa pinatinding paniniktik ng gobyerno

By Bernard Taguinod

Gagastos ang Duterte administration ng mahi­git P4 billion surveillance activities sa susunod na taon base sa isinumite ng National Expenditure Program (NEP) ni Pangulong Rodrigo Duterte sa joint session ng Kongreso na nagkakahalaga ng P3.7 trillion.

Dahil dito, nagha­handa na ang mga mi­litanteng mambabatas para busisiing mabuti ang intelligence funds ng Duterte administration kung saan P1.2 billion dito ay gagastusin ng Office of the President.

Base sa NEP o national budget, mula sa kasalukuyang P3.49 billion na intelligence fund ng admi­nistrasyon ngayong taon, magiging P4.12 billion na ito sa 2018 kung saan dumoble ang pondo ng Philippine National Police (PNP) para sa kanilang surveillance activities.

Hindi nagbago ang intelligence fund ng OP, subalit ang PNP na mayroong P468.79 million ngayong taon ay magi­ging P969.02 million sa 2018, taliwas sa tatlong sangay ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na walang ipinagbago.

“Mas mataas nga ang sa kabuuan ng intelligence fund ng panukalang expenditure program for 2018 kaya busisiin natin ito lalung-lalo na sa mga nangyari nitong nakaraan, halimbawa, kaguluhan sa Marawi, sabi nila its a failure of intelligence,” ani Bayan Muna Party-list Rep. Carlos Zarate.