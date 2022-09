P485B, 7K trabaho nasungkit ni BBM sa Indonesia

Inaasahang magbibigay ng dagdag na trabaho para sa mga Pilipino ang naselyuhang memorandum of understandings at letters of intent na napirmahan sa pakikipagkita ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa mga business leader sa kanyang state visit sa Indonesia.

Sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz-Angeles na tinatayang nasa 7,000 bagong trabaho ang malilikha para sa mga Pilipino sa sandaling masimulan na ang kasunduang ito.

“We anticipate that these will generate at least 7,000 news jobs,” ani Angeles.

Kabilang sa mga naselyuhang kasunduan ay ang $822 million na pamumuhunan sa extiles, garments, renewable energy, satellite gateway, wire global technology at agrifood.

Pitong bilyong dolyar naman sa infrastructure sa ilalim ng private-public partnerships partikular ang C-5 four elevated expressway.

Panghuli dito ay ang $662 million trade value para sa supply ng coal at fertilizer.

Sinabi ng kaihim na naging produktibo ang pakikipagpulong ng pangulo sa mga malalaking negosyante sa Jakarta at inaasahang malaking tulong ito para sa ekonomiya at hanapbuhay ng mga Pilipino. (Aileen Taliping)