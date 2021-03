P45M smuggled yosi mula China nakumpiska ng BOC

Nakumpiska ng Bureau of Customs (BOC) ang dalawang container vans na puno ng mga puslit na sigarilyo mula sa China, isinagawang operasyon sa Manila International Container Port (MICP) sa Maynila.

Nabatid na unang idineklara ang shipment bilang 711 karton ng bisikleta at folding table ngunit nang isailalim sa masusing inspeksiyon ng mga tauhan ng BOC ay natuklasang misdeclared ang mga ito at naglalaman pala ng mga smuggled cigarettes, na nagkakahalaga ng P45 milyon.

Ayon kay Alvin Enciso, hepe ng Customs Intelligence and Investigation Service (CIIS) sa MICP, ang pagpupuslit ng mga naturang sigarilyo sa bansa ay paglabag sa Section 1400 ng Customs Modernization and Tariff Act.

“We found the cigarettes concealed in the bikes and tables,” ani Enciso.

“There are appropriate charges for a case like this, and we will make sure that whoever’s responsible will be held accountable,” dagdag nito.

Nauna rito ay nakatanggap ang CIIS-MICP ng impormasyon na ang shipment ng JDR General Merchandise ay darating noong Marso 15 mula sa Shenzen, China at hinihinalang naglalaman ang mga ito ng sigarilyo, at mga misdeclared at undeclared items.

Kaagad naman umanong hiniling ni Enciso kay MICP District Collector Romeo Allan Rosales na mag-isyu ng Pre Lodgment Control Order (PLCO) upang makapagsagawa sila ng masusing eksaminasyon sa shipment at makumpirma ang tip na natanggap.

Sa inspeksiyon nitong Lunes, Marso 22, nadiskubre ng mga ahente ng BOC na ang shipment ay naglalaman pala ng ilang karton ng smuggled cigarettes gaya ng Fortune Mentol 100s.

“These will be transferred to the Designated Examination Area for its 100% physical examination and inventory to determine actual count of master cases,” ani Enciso.

Nabatid na ang naturang operasyon ay bahagi ng walang tigil na pagsusumikap ng BOC para sugpuin ang pagpasok ng mga smuggled goods sa bansa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, patuloy ang isinasagawang paglilinis ni BOC Commissioner Rey Leonardo Guerrero sa ahensiya mula sa mga tiwaling personnel, importers, brokers, at mga negosyante na nag-aakalang ayos lamang na magpuslit ng mga good sa Pilipinas.

Sa kanyang panig, pinuri naman ni Customs Deputy Commissioner for Intelligence Group Raniel Ramiro, na isa sa mga central figures sa anti-smuggling campaign ng ahensiya, ang isa na namang matagumpay na operasyon laban sa smuggling.