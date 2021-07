P45B kasado na pambili vaccine sa 2022

Nakahanda na ang pondo ng national government para sa COVID-19 vaccine sa susunod na taon.

Inihayag ito ni Department of Finance (DOF) Secretary Carlos Dominguez III sa mga health expert na pinagsalita sa Talk to the People ni Pangulong Rodrigo Duterte Sabado ng gabi.

“For next year we have in the budget P45 billion for additional vaccinations. To assure you and the health community, we do have money for that,” ayon kay Dominguez.

Aniya, ang tanong na lang ay kung para saan gagamitin ang bakunang matatanggap ng Pilipinas sa susunod na taon.

“Question is how do we use that? Booster shots? Another set of vaccinations? We need to know so we can allocate,” sabi ng kalihim.

Paniwala rin ni Dominguez na ang 171 milyong dose ng COVID-19 vaccine ngayong 2021 ay sapat na para sa adult population na puwedeng mabakunahan.

So, Mr. President, I don’t think we are good only until six months, I think we are good beyond 2022,” ani Dominguez. (Ray Mark Patriarca)