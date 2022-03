P430 dagdag-sahod sa Region 7 hinirit

Hiniling ng Trade Union Congress of the Philippines (TUCP) sa pamahalaan na dagdagan ng P430 ang minimum na arawang sahod sa Central Visayas.

Ayon sa TUCP, kulang ang P404 daily minimum wage sa Cebu, Bohol, Siquijor at iba pang isla sa Region 7 para tugunan ang pangangailangan ng mga manggagawa at kanilang pamilya.

Matagal na umanong nilusaw ng mataas na presyo ng mga bilihin ang P18 dagdag sa daily minimum wage sa Region 7 na ibinigay noong Enero 2020.

Sa kasalukuyang minimum na sahod, sinabi ni TUCP President Raymond Democrito Mendoza na nasa P15 ang budget sa pagkain ng isang miyembro ng pamilya na malayo sa P61.17 per meal kada tao na inire­rekomenda ng Ateneo Policy Center gamit ang Pinggang Pinoy model na ginawa ng Food and Nutrition Research Institute (FNRI) ng Department of Science and Technology (DOST) at March 2019 PSA Media Service Market Price of Selected Commodities.

“What kind of food can be bought by P15.00? Do our workers deserve just to eat nutritionally deficient foods while they continue breaking their backs to sustain and expand the economy?” tanong ni Mendoza.

Makikita aniya ang sakripisyo ng mga manggagawa sa kontribusyon ng Region 7 sa Gross Domestic Product (GDP) ng bansa at hindi katanggap-tanggap malnutrisyon, kagutuman at kahirapan ang sukli sa kanila.

Malayo rin aniya ang P9,663.94 take home pay ng minimum wage earners sa Central Visayas sa P16,295.00 month poverty threshold ng isang pamilya sa rehiyon. (Billy Begas)