P420B Bayanihan 3 magbabangon sa ekonomiya

Idinepensa ni House Deputy Speaker Bernadette Herrera ang proposed P420 billion economic stimulus package sa ilalim ng Bayanihan 3 bill na inaasahang makatutulong sa mabilis na pagbangon ng ekonomiya ng bansa mula sa epekto ng COVID-19 pandemic.

“The government should be spending more, not less, to grow the economy, and this is precisely what the Bayanihan 3 is designed for,” ayon sa Kay Herrera, co-author ng panukala na inihain ni Speaker Lord Allan Velasco at Marikina City 2nd District Rep. Stella Luz Quimbo.

Nakasaad sa panukala na sa kabuuang pondo, P52 bilyon ay mapupunta sa subsidiya sa maliliit na negosyo habang P100 bilyon sa capacity-building ng mga negosyo na nasa kritikal na kondisyon.

Ang P108 bilyon naman ay sa social amelioration, P70 bilyon sa mga magsasaka, mangingisda at mga livestock.

Maglalaan din ng P30 bilyon sa cash-for-work programs ng Department of Labor and Employment (DOLE), P30 bilyon sa internet allowance ng mga estudyante habang P5B sa Department of Public Works and Highways (DPWH) para sa pampagawa ng mga imprastrakturang nawasak ng kalamidad.

Samantala, ang P25 bilyon ay mapupunta sa Department of Health (DOH) para pambili ng gamot at bakuna sa COVID-19 kasama ang gastos para sa logistics at information awareness campaigns.