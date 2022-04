P40B masasayang sa tumal booster

Aabot ng P40 bilyon halaga ng COVID-19 vaccine ang masasayang kung hindi magpapa-booster shot ang publiko.

Malaking halaga ang inutang ng pamahalaan sa mga bangko para bumili ng mga bakuna, ayon kay Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion sa Laging Handa briefing.

“Yes, I’m told the cost of all of these vaccines amounts to P40 billion. Siyempre iba diyan dinonate ng Covax, so wala naman bayad tayo diyan. I think it’s about If I’m not mistaken, about 30 million [vaccines]. Kami rin, ang vaccines namin dinonate namin sa government. That’s about 2.5 million,” paliwanag ni Concepcion.

Batay sa datos ng Department of Finance, umabot na sa P1.31 trilyon ang utang ng bansa dahil sa mga ginastos upang tugunan ang COVID-19. (Dolly Cabreza)