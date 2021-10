P4.75M puslit na mga gulay nasamsam ng BOC sa Tondo raid

Nakumpiska ng mga tauhan ng Bureau of Customs-Intelligence Group (BOC-IG) at ng Manila International Container Port (MICP) ang tinatayang aabot sa P4.75 milyong halaga ng iba’t ibang uri ng agricultural products na ilegal na ipinuslit at ipinagbibili sa bansa, mula sa dalawang warehouse sa Tondo, Maynila.

Bitbit ang Letters of Authority (LOA) at Mission Orders (MO) na pirmado ni Customs Commissioner Rey Leonardo Guerrero, nagtungo ang mga tauhan ng BOC-IG at MICP, sa pakikipag-koordinasyon ng Philippine Coast Guard (PCG), sa Carmen Planas St. at Bilbao St. sa Tondo, matapos na matukoy ang dalawang bodega kung saan nagmumula ang imported na gulay ng tatlong market stalls.

Ayon kay Deputy Commissioner for Intelligence Raniel Ramiro, ang pagkumpiska sa mga goods ay nag-ugat sa operasyon, na ang orihinal na target ay ang mga illegally imported agricultural products sa Tondo.

“When there are operations like these, we inspect further until we find the root cause. These operations have a domino effect on other similar operations,” paliwanag niya.

“This is still in line with our mandate to protect the country’s borders against the illegal importation of goods. We’re making good our promise of strengthening border control and we’re intensifying efforts to assure the safety of these products,” dagdag pa ni Ramiro.

Ilang operatiba ang nagpanggap na buyer ng mga goods upang mapatunayan ang presensiya ng illegal items.

Nabatid na nagtungo ang mga elemento ng CIIS-MICP at PCG Task Force Aduana sa Carmen Planas St, Tondo, Manila dakong alas-9:30 ng gabi ng Setyembre 29 at isinilbi at ipinatupad ang LOA na nilagdaan ng Commissioner.

Matapos na maipaliwanag ang LOA sa mga kinatawan ng bodega, ininspeksiyon ng mga operatiba ang storage area at dito nila nadiskubre ang mga imported na red at yellow onions, carrots, luya, bawang, at broccoli, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang sa P4 milyon.

Ang mga goods ay kinumpiska at kaagad na hinakot sa premises ng BOC.

Dahil hindi makapagprisinta ang may-ari ng proof of payment ng mga duties at taxes, gayundin ng mga corresponding import permit sa inspeksiyon, pansamantala ring sinelyuhan ng team ang kanilang entrance gates hanggang sa makapagprisinta na siya ng kinakailangang dokumento.

Lumagda rin ang kinatawan ng affidavit of undertaking na io-honor nila at hindi aalisin ang seals at padlocks na inilagay ng team sa kanilang gates.

Sa isang hiwalay namang operasyon sa Bilbao St., Tondo, Manila, dakong alas-11:00 ng gabi ng Setyembre 29, nadiskubre naman ng grupo ang mga saku-sakong imported na red onions at bawang, na tinatayang nagkakahalaga ng P750,000, matapos silang magsilbi ng MO at LOA.

Katulad rin ng stalls sa Carmen Planas, ang stall sa Bilbao St. ay pansamantala ring sinelyuhan hanggang wala pang naipapakitang kaukulang dokumento ang may-ari.

Sinimulan naman kaagad ang inventory ng mga goods na kinumpiska mula sa Carmen Planas at Bilbao St. simula Setyembre 29 at ipinagpatuloy hanggang kamakalawa, Setyembre 30.

Samantala, sa panig ni Guerrero, mariin nitong kinondena ang naturang mga fraudulent activities.