P4.5T budget sa 2021 hihimayin

Kumpiyansa si Senador Sonny Angara na maipapasa nila ang isang maayos na national budget para sa 2021 bago matapos ang taong ito.

“We will meet the deadline of a well-crafted budget ready for the President’s signature long before the year ends,” pahayag ni Angara na siyang chairperson ng Senate committee on finance.

Subalit tiniyak ng senador na hihimayin nilang mabuti ang panukalang budget ng gobyerno para sa 2021.

Dahil ang lahat ng pondo na panlaban sa pandemya ay magmumula sa spending bill, sinabi ni Angara na isang hamon ito sa Kongreso na tiyaking ang ipapasang pamnbasang pondo ay makatutulong sa mga may sakit, sa health care system, at sa pagbangon ng ekonomiya.

Isinumite ng Department of Budget and Management (DBM) noong Huwebes sa Senado ang panukalang P4.5 trillion budget para sa 2021. Mas mataas ito ng 9.9% sa 2020 national budget. (Dindo Matining)