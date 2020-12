P4.5T budget ginutay ng mga sakim!

Kahit sa gitna pandemya, hindi pa rin tumitigil ang ilang mga sakim na mambabatas sa paglaro sa P4.5 trilyong national budget para sa 2021, ayon kay Senador Panfilo `Ping’ Lacson.

Ginawa ni Lason ang pahayag matapos lumabas sa bicameral report para sa 2021 national budget na hindi lang ang pondo ng Department of Public Works and Highways (DPWH) ang minanipula kundi may tapyas din sa pondo ng iba pang departamento na dati nang inaprubahan sa bersiyon ng Senado at Kamara ng budget bill.

Sa mga ginalaw aniyang pondo, mayroong binawasan at nilipat ang pondo habang may nawawala naman aniyang mahigit P55 bilyon.

“Congress bicameral committee report: P83.87B of DPWH infra projects migrated to new areas while appropriations worth P55.52B disappeared. As if it wasn’t enough to satisfy their greed, they cut the budgets of other departments by P28.35B. Story of our lives,” tweet ni Lacson.

Pinapakita lamang umano nito na kahit mayroong pandemya at lahat ng sektor ay apektado nito, mayroon namang iba na nangingibabaw pa rin ang mga personal na interes.

Sabi ni Lacson ang mga bagong item sa DPWH budget ay ginawa ng mga mambabatas habang ang ibang nag-e-exist na ay dinagdagan pa ng alokasyon na umabot sa P83.87 bilyon.

Lumabas din umano sa mga existing item ang mga nabawasang pondo habang ang ibang item ay tuluyang nang tinanggal. Sa inisyal na pagsusuri ni Lacson, umabot sa P55.521 bilyon ang binawa sa sa pondo ng ilang mga ahensiya.

Hindi naman pinangalan ni Lacson ang mga mambabatas na binansagan nitong sakim.

Subalit nauna nang sinabi ni Lacson sa panayam sa ANC noong Nobyembrer 25 na kapuna-puna ang paglaki ng pondo sa infrastructure project ng mga kaalyadong kongresista ni Speaker Lord Allan Velasco habang binawasan naman ang mga loyal kay dating Speaker at Taguig-Pateros Rep. Alan Peter Cayetano.

“That’s the reason why may mga na-register na increases and decreases when the leadership changed in the House of Representatives,” pahayag ni Lacson.

“Evidently, noticeable ito, na `yong mga malalapit sa bagong Speaker, mayroong naka-register na mga increases at `yong mga malalapit sa dating Speaker, `yon ang naka-experience naman ng reduction,” dagdag pa nito.

Ang mga natapyasan naman ng pondo ay sina Camarines Sur Rep. Luis Raymund Villafuerte, kilalang kaalyado ni Cayetano na nasipa sa puwesto bilang House Speaker noong Oktubre. (Dindo Matining)