P4.5 trilyon budget tadtad ng ‘pork’

Napaka-unique ng panukalang P4.5 trilyong budget para sa 2021 dahil tadtad umano ito ng lump-sum o “pork” budget, ayon kay Senate Minority Leader Franklin Drilon.

“Itong budget na ito talagang unique. Ngayon lang ako nakakita ng budget na puro lump-sum. Puro nasa central office kakaunti ang nasa distrito,” pahayag ni Drilon sa panayam sa radyo noong Sabado.

Partikular na tinukoy ng senador ang P365 bilyong lump sum appropriation na nakalagay sa panukalang pondo ng Department of Public Works and Highways (DPWH).

“Ngayon lang ako nakarinig na may 1,2000 pages na addendum. Hindi ko alam. Siguro ang annex na ito, baka ipasok na nila ito sa printed copy ng GAB. Sa dahilang ito ay dapat nasa loob ng bill ngunit dahilan sa nagkabuhul-buhol, kailangan habulin yung 30 days after the opening of Congress,” sabi ni Drilon.

“Kaya ang ginawa nila ay sinaksakan na lang kung magkano ang budget na allocated sa DPWH kaya mayroon doon mga nauulit na galing sa 2020,” dagdag pa nito.

Binigyang-diin pa ni Drilon na labag sa Konstitusyon na magpasok ng amendments kapag naipasa na ito sa third reading.

“Ang gagawin nila ngayon, titingnan ulit at tatanggapin yung amendments ng congressmen at ipapasok dito sa ibibigay sa National Printing Office. Bawal po ito pero iyon ang gawain nila. Uulitin ko lang, sa ating Saligang Batas kapag naipasa na sa 3rd reading dapat wala ng amendments,” ani Drilon.

Noong Biyernes, ipinasa ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill No. 7727 o ang General Appropriations Bill (GAB) naglalaman ng 2021 proposed national budget.

Inaprubahan ng mga mambababatas ang panukala sa huling araw ng special session na ipinatawag ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Bumuo din ang Kamara ng isang komite para tumanggap at i-resolve ang individual amendments sa proposed budget ng hangang October 19.

Nauna nang sinabi ni House appropriations committee chairman Eric Yap na kanilang isusumite ang printed copy ng panukalang 2021 budget sa Senado sa Oktubre 28.

Nagtaka naman si Drilon kung bakit sa ganoong petsa pa ita-transmit ang GAB gayong hanggang apat o limang araw lang ang pag-imprenta nito.

Duda pa nito, maaring may gusto ipasok na amendent ang Kamara kaya sa ganoong petsa nila ito ipapadala.

Ang sabi ko nga, dapat apat na araw lang matapos ang printing. Ngunit hindi nila matatapos. Sa katunayan, nabasa ko sa pahayagan na ang ibibigay nila ay advance copy lang sa October 29,” ayon pa kay Drilon. (Dindo Matining)