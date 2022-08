P4.1B ayuda sa mga purdoy areglado na – DBM

Inaprubahan na ng Department of Budget and Management (DBM) ang pagpapalabas ng Special Allotment Release Order (SARO) na nagkakahalaga ng P4,133,932,538 sa Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Ang nabanggit na halaga ay nakapaloob sa Targeted Cash Transfer (TCT) program na layuning maibsan ang epekto ng inflation sa mga pinakamahihirap na pamilya.

Sinabi ni Budget Secretary Amenah Panga¬ndaman na ang pondo ay para sa second tranche ng mga benepisyaryo TCT program na lubhang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng gasoline at iba pang bilihin.

“This is good news, especially for the most vulnerable households, who will be the beneficiaries of the second tranche of the TCT Program. Sila iyong mga kababayan natin na lubhang naapektuhan ng pagtaas ng gasolina at iba pang bilihin. We want them to know and feel that their government is here for them,” ani Pangandaman.

Makikinabang sa pondo ang apat na milyong non-4Ps na tatanggap ng tig-P500 kada buwan na tatagal ng dalawang buwan.

Tiniyak ng DBM na patuloy na susuporta ang gobyerno hanggat makakaya para mapagaan ang buhay ng mga mahihirap na pamiya sa bansa.

“Hangga’t kaya natin, patuloy po nating susuportahan ang mga programa ng pamahalaan na magbibigay-tulong sa ating mga kababayan. Sa kabila po ng pandemya at pagtaas ng presyo ng mga bilihin, patunay po ang ayudang ito na hindi po kayo pinababayaan ng gobyerno sa panahong kayo ay nangangailangan,” dagdag ni Pangandaman. (Aileen Taliping)