P3M puslit na sibuyas, nasabat ng BOC-MICP

Nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs (BOC), sa pamamagitan ng Customs Intelligence and Investigation Service (CIIS) ng Manila International Container Port (MICP), ang ‘misdeclared shipment’ ng mga pulang sibuyas kamakailan, bilang bahagi na rin ng kanilang pagsusumikap na masugpo ang illegal smuggling sa bansa.

Nabatid na nakatanggap ng impormasyon ang mga awtoridad na may darating na shipment ng mga ‘misdeclared’ na sibuyas mula sa bansang China kaya’t kaagad na inabangan ito.

Isinailalim nila ang shipment sa 100% physical examination, na sinaksihan ng mga miyembro ng CIIS Enforcement at Security Service’s Customs Anti-Illegal Drugs Taskforce (ESS-CAIDTF), Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) at Chamber of Customs Brokers Inc. (CCBI).

Ang naturang shipment na naka-consign sa Potanion Trading, ay orihinal na idineklara bilang yellow onions.

Ngunit nang busisiin, natuklasang 60% ng shipment ay naglalaman ng red onions, na tinatayang nagkakahalaga ng P3 milyon.

Inisyuhan ng warrant of seizure at detention ang naturang shipment dahil sa paglabag sa Section 1113 at Section 1401 ng Republic Act 10863 o mas kilala sa tawag na Customs Modernization and Tariff Act (CMTA)

Ang MICP sa ilalim ng pamumuno ni BOC Commissioner Rey Leonardo B. Guerrero ay nananatiling committed sa pagsugpo sa mga illegal na aktibidad ng mga taong sangkot sa smuggling.