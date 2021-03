P3M puslit na gasolina nasamsam sa Tawi-Tawi

Umabot sa P3.3 milyong halaga ng puslit na gasolina ang nasamsam sa 10 smuggler nito sa Tawi-Tawi.

Batay sa ulat ng Philippine National Police (PNP) Maritime Group, kinilala ni Officer-in-Charge Lt. Gen. Guillermo Eleazar ang mga suspek na sina Saldi Sali, Kads Abdulmajid, Tanong Sali, Asri Tuwad, Pepe Madyusof, Totoh Poteh Abdulgafur, Raki Idris, Moktaden Daud, Toy Iya, at Puwa Idris.

Inaresto sila sa Brgy. Parang Pantay, Languyan nitong Huwebes ng hapon makaraang maispatan ng pulisya na nagpapatrolya malapit sa baybayin.

Nang makita umano ang kapulisan, agad na tumakas ang mga suspek na sakay ng bangka kaya hinabol ito ng mga awtoridad.

“The team chased the motorboat and stopped them, thereafter conducted proper boarding procedures and confirmed that the vessel has gasoline on drums onboard and other various goods with no pertinent documents,” ani Eleazar.

Nakuha sa kanila ang 400 drum ng gasolina. (PNA)