P3M ng namayapang mangingisda, natunton dahil sa panaginip

Hindi ipinanganak si Mercedes Canilao na may kutsarang ginto o marangyang pamumuhay.

Kaya naman nang mag-asawa siya at magpakasal kay Tatay Manuel na isa ring kagaya niyang salat sa yaman ay nagsikap silang buhayin ang 11 nilang anak sa pamamagitan ng pangingisda ni tatay.

Sa nakaraang episode ng ‘Kapuso Mo, Jessica Soho’, ay naging tampok ang kakaibang pangyayari sa buhay ni Nanay Mercedes.

Sa pamamagitan ng pamamalakaya, nakaipon si Tatay Manuel at nakabili ng sariling bangka sa halagang P1 milyon kaya naman medyo tumiwasay ang kanilang pamumuhay.

Kuwento ni Nanay Mercedes, talagang panggastos lang nila sa pagkain sa araw-araw ang ibinibigay sa kanya ng mister at ang sobrang kita nito ay itinatabi na ng asawa.

Matapos makabili ng bangka, bahay naman ang ipinatayo ng mag-asawa at gumawa rin siya ng bodega kung saan nila nilalagay ang gamit na kanilang naipundar.

Pero sinubok ng tadhana si Nanay Mercedes sapagkat nitong buwan ng Agosto, inatake sa puso ang kanyang asawang mangingisda at namatay sa edad na 71.

Umabot sa P300,000,00 ang pera na naitabi ni Tatay Manuel na ginamit nilang pambayad sa ospital at libing.

Sa pagkawala ng kanilang padre de pamilya, nagkaroon ng problemang pinansiyal ang pamilya, kaya naman kinausap ni Nanay Mercedes ang mga anak at naisipan nilang ibenta ang mga ari-ariang naipundar ng namayapang mangingisda.

Dahil sa desisyong ibenta ang pinaghirapan ng asawa nu’ng nabubuhay pa, madalas mapanaginipan ng ginang ang kanyang asawa, kung saan buhay na buhay daw ito sa kanyang panaginip na nag-uutos na ipabungkal sa kanilang mga anak ang bodega.

Nagpatotoo pa ang kanilang mga kapitbahay at sinabing madalas silang may naririnig na ingay na nagmumula sa bodega na tila nagti-tiktik, pero wala namang tao.

Maging ang alagang aso ni Tatay Manuel ay palaging nagpupunta sa bodega na tila may inaamoy sa loob at may inaabangan sa labas.

Halos gabi-gabi ay iyon umano ang panaginip ni Nanay Mercedes hanggang isang araw ay nagpasya na ang mga anak na sundin ang utos ng ama sa panaginip at bungkalin na ang bodega.

Doon, may nakita silang bagong sementadong compartment sa bodega kaya binutas nila ito. Nanlaki ang mga mata nina Nanay Mercedes dahil tumambad ang tatlong malalaking garapon na naglalaman ng mga siksik na tig-P1,000.

Na-excite ang mag-anak kaya binilang agad nila ang laman ng mga garapon na umabot ng kabuuang P3 milyon.

“Akala namin sa TV lang nangyayari ang ganito,” banggit ng kaanak ni Tatay Manuel na si Lovely Canilao Manansala sa Facebook.

“Proud na proud kami sa Lolo naming namatay at hindi lahat ng tao, nagagawa ito. It’s a blessing from God, kasi siya ang gumawa ng way para malaman namin na may pera pang iniwan ang Lolo namin,” aniya pa. (Orlan Linde)