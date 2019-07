P3B nilaan para sa mga bagong kulungan

NAGLAAN ang gobyerno ng tatlong bilyong piso para sa pagpapatayo ng mga bagong kulungan sa buong bansa.

Inihayag ito ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte sa ika-28 anibersaryo ng Bureau of Jail Ma­nagement and Peno­logy (BJMP) Biyernes nang hapon sa Kampo Aguinaldo, Quezon City.

Sinabi ng Pangulo na upang mabawasan ang siksikan sa mga kulu­ngan, magpapatayo ang gobyerno ng 60 mga bagong pasilidad sa buong bansa.

“I am glad to report that the government has allotted three billion pesos for the construction of 60 new jail facilities to reduce congestion rate,” anang Pangulo.

Halos araw-araw aniya ay marami ang naaaresto dahil sa iligal na droga at isa ito sa mga dahilan kaya siksikan ang mga kulungan sa bansa.

Sinabi ng Pangulo na naiintindihan niya kung bakit magkaminsan ay pumapayag na lamang ang huwes o prosecutor na maibaba ang kaso ng isang naaresto para hindi na makadagdag pa sa pagsisikip ng kulungan.

“Ang problema kasi, there are a lot of arrests that are made at any given day all over the Philippines,” dagdag pa ng Pangulo.

Pero sinabi ni Pangulong Duterte na naaawa siya sa mga inosenteng nakakulong dahil sa ma­ling hatol ng hukom.

Sa pagtaya ng Presidente, may isa o dalawang inosenteng preso at wala talagang kasalanan pero karamihan sa mga nahahatulan ay talagang lumabag sa batas. (Aileen Taliping)