P3B kulang nga buhis ni Pacquiao dili na kolektahon

Gumandu sa Court of Tax Appeals (CTA) sa Bureau of Internal Revenue (BIR) nga ihunong na ang pagkolekta sa P3.29 bilyon nga tax deficiency ni Senador Manny Pacquiao ug sa asawa niini nga si Jinkee.

Sa 38 ka pahina nga resolusyon, pipila ka kalapasan ug iregularidad ang nakita sa gipagawas sa BIR nga Final Decision on Disputed Assessment (FDDA) diin gitumbok niini ang kinatibuk-ang P3.29 bilyon nga wala nabayaran nga buhis sa magtiayon alang sa 2008 at 2009.

“(BIR) is hereby ordered to cease and desist from implementing the subject FDDA and from collecting the subject deficiency tax assessments issued against petitioners for taxable years 2008 and 2009 for lack of merit,” sumala sa resolusyon nga gipirmahan ni presiding justice Roman del Rosario.

Unang gi-kuwestiyon ni Pacquiaos sa CTA ang tax assessment sa BIR.

Human sa pipila ka hearing mipagawas ang tax court ug kamanduan nga kinahanglang magbayad ang mag-tiayon ug kapin P3 bilyon nga cash bond aron dili i-freeze sa BIR ang ilang mga kabtangan.

Kini maoy hinungdan nga nakahukom ang magtiayong Pacquiao nga isaka sa Korte Suprema ang maong kaso.

Sa April 6, 2016 nga ruling sa SC, gitahasa niini ang CTA nga mopahigayun ug bag-ong pagdungog alang sa computation sa BIR ug kung mahimo nga ma wave ang cash bond sa magtiayon. ()