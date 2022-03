P3B fuel subsidy sa mga tsuper, magsasaka areglado na

Sinang-ayunan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang P3 bilyong ayuda para sa mga tsuper, magsasaka at mangingisda na naaapektuhan ng mataas na presyo ng petrolyo dahil sa bakbakan ng Russia at Ukraine.

Ayon kay acting Presidential Spokesperson Karlo Nograles, P2.5 billion ay ibubuhos para sa Pantawid Pasada Program habang ang P500 million naman ay gagamitin sa diskuwento ng mga magsasaka at mangingisda.

“Mitigating measures and contingency plans will be in place as part of the government’s proactive response to the conflict in Ukraine,” wika ni Nograles.

Tinawagang-pansin na rin ng Palasyo ang Kongreso para rebyuhin ang ilang probinsyon sa Oil Deregulation Law para mabigyan ng intervention power ang gobyerno sa pagsirit ng presyo ng produktong petroyo.

Siyam na linggo nang sunod-sunod ang pagtaas ng krudo sa bansa, kasunod ng patuloy pa ring price hike kada bariles ng gasolina sa international market.