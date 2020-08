P33M Maclaren supercar pinuslit

Binigo ng Bureau of Customs (BOC) ang tangkang pagpuslit sa isang McLaren race car na ideneklara bilang isang base model Porsche sports car.

Kahapon kinumpisaka ng Intelligence Group’s Customs Intelligence and Investigation Service (IG-CIIS) ang McLaren 620R super car. Dumating ang hot car noong noong July 16 sa Port of Manila at idineklara bilang isang brand new Porsche Cayman sports car, upang mabawasan ang pagbabayad ng kaukulang buwis.

“Although similar in car type, the actual shipment was a McLaren 620R super car with a value of P33 Million and corresponding duties and taxes of P16.772 million,” ayon sa pahayag ng BOC. Pero tanging P1.5 milyon lamang na duties and taxes ang idineklara ng Llorin Trading na importer nito.

Dahil dito, naglabas si Port of Manila District Collector Michael Angelo Vargas ng warrant of seizure and detention sa kargamento habang inihahanda ang kasong isasampa laban sa Llorin Trading at sa broker nito dahil sa pagpalabag sa Section 1400 na may kaugnayan sa Section 1113 ng RA 10863 o Customs Modernization and Tarrif Act. (Mina Aquino)