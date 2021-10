P32M yosi pinuslit, 4 timbog

Apat katao ang naaresto kabilang ang dalawang Chinese national habang mahigit sa P32 milyong halaga ng puslit na sigarilyo ang nasabat ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) sa isinagawang raid sa Bulacan, ayon sa ulat kahapon.

Ayon kay CIDG Director Major General Albert Ignatius Ferro, nadakip ng kanyang mga tauhan ang suspek na sina Zeng Qiangjian, 42, Lin Shanxiong, 48, kapwa Chinese; John Bejay Agujar, 25, at Rodolfo Brosas, 45, sa isinagawang operasyon kasama ang lokal na pulisya at representative ng PMFTC Inc. and JTI Inc. sa isang warehouse sa Zone 6 Bypass Road, Barangay Borol 2nd, Balagtas, Bulacan nitong Linggo.

Nasabat sa nasabing raid ang 711 karton o 35,550 reams ng ibat-ibang klase ng sigarilyo na nagkakahalagang P32,305,000.

Nakumpiska din sa mga suspek ang isang Isuzu Elf Trak gayundin ang marked money at boodle money na ginamit sa buybust.

Sinampahan na ang mga suspek ng patong-patong na kaso habang nakatakdang sumailalim sa inquest proceedings.

Patuloy ang follow up operation ng CIDG upang malaman kung sino ang supplier ng mga nasamsam na mga kontrabando. (Edwin Balasa/Kiko Cueto)