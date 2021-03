P32B kita ng SSS gamitin sa P1K pension hike

WALANG dahilan ang Social Security System (SSS) para i-delay ang P1,000 dagdag-pension sa mga senior at retiradong miyembro nito.

Ayon ito kay Senior Citizen Party-list Rep. Rodolfo Ordanes matapos ianunsiyo mismo ng SSS na kumita sila ng P32 bilyon noong 2020 mula sa kanilang investment sa kabila ng pandemic.

“It is clear that SSS can fund from its investment income the pensions delayed and due,” ayon kay Ordanes.

Bukod dito, umaasa ang mambabatas na maibibigay na ng mabilis ng ahensiya ang matagal nang inaasam-asam na dagdag-pension.

Si Ordanes ang naghain ng House Resolution No. 1366 na humihiling sa madaling pag-release ng naturang second tranche ng pension increase.

Ang first tranche ay inaprubahan noong 2017 habang ang pangalawang teach ay dapat sana epektibo noong 2019. (Eralyn Prado)