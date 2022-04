P31.5M pekeng pampaganda napurnada

UMAABOT sa P31.5 milyon na halaga ng mga peke at hindi rehistradong health at beauty products ang nasamsam ng mga tauhan ng Bureau of Customs (BOC) sa dalawang bodega sa Sta. Cruz, Maynila.

Ayon sa BOC-Customs Intelligence and Investigation Service-Intellectual Property Rights Division (CIIS-IPRD) matatagpuan ang mga sinalakay na bodega sa No. 1005 Ongpin St. at sa No. 641 Fernandez St., na pawang nasa Sta. Cruz. Kasama ng BOC-Port of Manila (POM) ang National Bureau of Investigation-National Capital Region (NBI-NCR) at Armed Forces of the Philippines (AFP) nang lusubin nila ang mga lugar bitbit ang Letters of Authority (LOA) mula kay BOC Commissioner Rey Leonardo Guerrero noong Abril 19.

Bumulaga sa kanila ang iba’t ibang health at beauty products na hindi naka rehistro mula sa Food and Drugs Administration (FDA) kabilang ang mga brand na Lianhua, Lung Cleansing Tea, Healthy Brain Pills, Gluta Lipo, Lidan Tablets, Nin Jiom Pei Pa Koa, Vita herbs at iba pa na may Chinese brands.

Pumapalo sa P9.5 milyon ang nasabat na produkto sa bodega sa Ongpin habang P22 milyon naman ang nasamsam sa Fernandez Street.

Walang naipakitang import documents sa mga awtoridad ang mga inabutang tauhan ng bodega.

Sasampahan ng mga kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act Republic Act (R.A. 10863), Intellectual Property Code of the Philippines (R.A. 8293) at Food and Drug Administration Act (R.A. 9711 ang mga may-ari ng mga pekeng produkto. (Juliet de Loza-Cudia)