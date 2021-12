P30B lugi sa pork, manok smuggling

Mahigit sa P30 bilyong koleksiyon sa taripa ang nawawala sa gobyerno nitong nagdaang apat na taon dahil sa maling deklarasyon ng imported na baboy at manok sa bansa.

Sa pagdinig ng Senate Committee of the Whole sa diumano’y large-scale agricultural smuggling sa bansa, ibinahagi ni dating Agricultural Sector Alliance of the Philippines (AGAP) party-list representative Nicanor Briones sa mga senador ang datos ng inangkat na baboy at manok mula 2018 hanggang Oktubre 2021.

Ayon kay Briones, P16 bilyong kita ang nawala sa pamahalaan dahil sa ‘misdeclaration’ ng imported baboy at P14.4 bilyon sa importe¬d na manok.

Paliwanag pa nito, umabot sa 1.46 bilyong kilo ng baboy ang pumasok sa bansa mula 2018. Sa naturang bilang, mahigit 916 milyong kilo o 63% ang idineklara bilang deboned meat, fats, balat o offals.

“Ako po’y hindi naniniwala, kami mga farmers sa hog industry, na ito po ay totoong mga offal and skins,” sabi ni Briones.

“Kung ating susumahin, halimbawa may 457.897 million kilos ang maaaring ma-misdeclare, sa P100 per kilo meron po tayong P45.78 million na pagbabasehan ng taripa,”paliwanag nito.

“Kung dapat po’y 40% ay naging 5%, so nawalan po tayo ng 35% tariff due to misdeclaration,” dagdag pa nito.

Base sa kanyang pagkukuwenta, sinabi ni Briones, maaring P16 bilyong kita ang nawala sa imported na baboy nitong nakalipas na apat na taon o mahigit P4 bilyon kada taon.

Para sa imported na manok, sinabi ni Briones na 1.4 bilyon kilo ang pumasok sa bansa nitong nakaraang apat na taon. Sa naturang bilang, 910 milyong kilo o 50% ang idineklarang deboned chicken, fats o offals.

“Kung dito sa 910 million kilos, 50%, let’s say, ang minisdeclare. At P90 per kilo, ang dapat pagbasehan ng taripa ay P40.9 milyon,” saad pa nito.

Sa pagtataya ni Briones, maaring nawalan ang gobyerno ng P143 bilyon na koleksiyon sa taripa sa imported na na manok mula 2018.

“So ang total po ng maaaring nawawala sa atin ay P7.6 billion per year due to misdeclaration,” ani Briones, patungkol sa inangkat na baboy at manok. (Dindo Matining)