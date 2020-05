P300K ng PECA panlaban sa virus

NAKAKALAP ng ang Philippine Executive Chess Association ng halagang P300,000 matapos ang isinagawang online showdown ng mga miyembro sa Visayas at Mindanao laban sa National Capital Region at Luzon.

Ang nasabing tournament ay isang fund raising, pinamagatang “Chess vs Covid19.”

Nagsanib ang Filipino woodpushers upang labanan ang COVID-19 pandemic.

Kasama sa kinita ang P70,000 donasyon ni sports icon at Sen. Manny Pacquiao na isa rin avid chesser at kasali rin sa two-day duel.

“We didn’t expect this to end up this big because the original plan is just to raise a small amount to help our indigenous fellow chess players,” saad ni PECA president Fred Paez.

“We’re thankful to all the people who helped.”

Nanaig ang Viz-Min sa NCR-Luzon squad, si Jezz Lopez, na Pagadian City native at nagta-trabaho sa Department of Education sa Zamboanga del Sur, ang best scorer. (Elech Dawa)