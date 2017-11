P3.8B plunder sa nagpabaya sa MRT

Hindi sapat na kanselahin lamang ni Department of Transportation (DOTr) Secretary Arthur Tugade ang maintenance contract ng Busan Universal Rail, Inc. (BURI) dahil dapat din na makasuhan at mapanagot ang lahat ng nagpabaya sa kapalpakan ng serbisyo ng Metro Rail Transit (MRT) Line 3.

Iginiit nina Puwersa ng Bayaning Atleta Party-list Rep. Jericho Nograles at Anakpawis Party-list Rep. Ariel Casilao na importanteng ikahon sa kasong criminal negligence at plunder sa P3.8 billion maintenance service contract ang lahat ng sangkot sa mga aberya at kapalpakang naranasan ng mga pasahero ng MRT.

Ipinahayag ito ng dalawang kongresista matapos na tuluyang kinansela ng DOTr ang maintenance contract ng BURI sa MRT-3.

“I think that after the termination, the DOTr should start running after those who were behind the anomalous contract. This is one big step in President (Rodrigo) Duterte’s fight against corruption,” pahayag ni Nograles.

Hinimok ni Nograles ang DOTr na magsagawa ng malalimang imbestigasyon katulad sa nangyaring pagpapalit ng orihinal na piyesa ng MRT-3 coaches partikular na ang Vehicle Logic Unit (VLU) na sinasabing puno’t dulo ng pagpalya ng sistema nito.

“Who took out the VLUs and who replaced them? Where are the ori­ginal VLUs? These VLUs are a critical component of the entire MRT3 system and efforts to recover the original Bombardier VLUs should be in ­order,” sabi ni Nograles.

Inirekomenda naman ni Casilao na papelan na ng gobyerno ang maintenance ng MRT-3 at huwag nang magsagawa ng bidding para hindi na maipaubaya sa pribadong kontraktor ang trabaho sa pagmamantine nito.

Sinabi pa ni Casilao na hindi na nga dapat pang bayaran ang BURI at mas mabuti pang ipa­sauli dito ang lahat ng ibinayad ng gobyerno dahil hindi naman nakapagbigay ng maayos na serbisyo alinsunod sa kanilang kontrata.

Nais mangyari ni Casilao na i-takeover na lamang ng gobyerno ang pagpapatakbo sa MRT-3.

Nagsisihan naman ang DOTr at BUSAN sa halos araw-araw na aberya ng MRT-3.

Giit ng DOTr, hindi nagagampanan nang mabuti ng BURI ang kontrata nito na magbigay ng maayos na serbisyo bilang maintenance provider ng MRT-3.





Buwelta naman ng BURI, hindi nagbabayad nang tama ang DOTr sa kanila at hindi ginagawa ang rekomendasyon ng kompanya na kailangan nang magpalit ng riles.

May utang din umanong P300 milyon ang DOTr sa BURI na dapat ay kanilang nagagamit para sa pagbibigay ng mahusay na serbisyo sa MRT-3.

Nagdesisyon kamakailan ang DOTr na i-hold ang bayad sa BURI dahil sa kanilang poor performance.

“The decision to withhold payment to BURI is not a decision of Undersecretary Cesar Chavez alone. It is the decision of the Department as a whole” ayon naman kay Secretary Tugade.

Samantala, ayon kay DOTr Assistant Secretary for Legal Affairs Atty. Steve Pastor, isinumite na nila kahapon sa BURI ang final decision ng kagawaran na nagtatapos sa kontrata nito bilang maintenance provider ng MRT-3 dahil sa hindi kumbinsidong paliwanag ng kompanya ukol sa inilatag na isyu ng DOTr sa paulit-ulit na aberya ng MRT-3.