P3.757-T ang proposed national budget sa 2019, aprub na

Giaprobahan na sa Malacañang ang 2019 proposed national budget na nagkantidad ug P3.757 trillion.

Matud ni Budget Sec. Benjamin Diokno, nga susama lang kini sa pundong gigamit sa 2018 ug gibag-o lang ang sistema sa pagbudget busa wala na mosaka ang mosaka ang alokasyon.

Ang 2019 proposed national budget giaprubahan sa gabinete sa ika-27 Cabinet meeting ni Presidente Rodrigo Duterte.

Gipasigarbo ni Diokno ang kalahian sa 2019 proposed national budget sa mga milabay nga nasudnong budget nga matud niya nga “cash-based” ug dili susama sa kaniadto nga “obligation-based”o kinahanglan pang pundohan.

“It was approved sa Cabinet meeting, inaprubahan ‘yung 3.757 trillion pesos. Parehas lang ng sa 2018 budget. Obligation-based budget iyun pero sa 2019 magiging cash-based budget. Rationale bakit hindi nag – increase: binago na naming ‘yung pagba-budget. Magiging annual cash- based budget so ‘yung in a way mas mababa ang cash-based this year mas mababa,” matud ni Diokno.

Ang.labing dakung pundo sa 2019 ang Departmenr of Education tunhod sa gipatuman nga libreng tuition fee, iladuha ang Department of Public Works and Highways tungod sa gipatumang major infrastructure projects sa Duterte administration ubos sa Build, Build, Build program.

Ang ubang ahensiya nga adunay dakong gahin ang Department of Transportation, Department of National Defense, Department of Interior and Local Government, Department of Health ug Autonomous Region in Muslim Mindanao.

Gipaabot nga iduso ni Presidente Duterte sa iyang gilatakda nga State of the Nation Address (SONA) ang 2019 proposed national budget. ()