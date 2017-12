P3.5 bilyong bayad sa Sanofi babawiin

Tweet on Twitter

Ikinukonsidera umano ni Department of Health (DOH) Secretary Francisco Duque ang pagbawi sa Sanofi Pasteur sa P3.5 bilyong ipinambili ng Dengvaxia, ang dengue vaccine na sinasabing may masamang epekto sa mga hindi pa dinadapuan ng nasabing sakit na ginamit sa vaccination program ng gobyerno.

“Kung hindi naman (itutuloy ang program), susulatan natin ang Sanofi dahil sa pangyayaring ito, nagkaroon ng kontro­bersiya at matinding mga pagdududa eh baka dapat buong P3.5 bilyon ibalik nila at kunin nila kung ano man ‘yung natirang bakuna,” ayon kay Duque sa panayam sa isang radyo.

“Pero ito ay hindi salitang patapos dahil gaya ng sinabi ko, pag-aralan ang mga datos, pag-aralan ang dokumento, magsasagawa tayo ng malawakan, malalimang imbestigasyon para maipalutang ang buong katotohanan,” ayon kay Duque.

Iginiit naman ni Senador Ralph Recto na dapat ibalik ng Sanofi ang P3.5 bilyong ibinayad ng pamahalaan sa pagbili ng Dengvaxia.

Ipinaliwanag ng senador na wala nang natitirang opsyon ang pamahalaan kung hindi ang sundin ang Government Procurement Reform Act na nagtatakda ng pagba­balik ng halagang naiba­yad na galing sa buwis.

Sa ilalim ng batas, kailangan na i-reimburse ng Sanofi ang bayad dahil lahat ng mga government purchases ay nasasakop ng mandatory warranty.

Samantala, naglabas ng advisory ang Food and Drug Administration (FDA) na pinahihinto ang Sanofi sa pagbebenta, pamamahagi o pagpapakalat ng Dengvaxia sa merkado upang maiwasan ang anumang panganib na idudulot ng naturang bakuna.

Kasabay nito, hinimok ng FDA ang ibang mga health professional na makibahagi sa pagbabantay ng Dengvaxia at ipagbigay-alam agad kung may kaso ng namatay, nagkaroon ng malalang sakit at malubhang pinsala sa isang tao o pasyente dahil sa nasabing bakuna.