P2M sa ‘alkansya’ para sa Marawi

By Betchai Julian

Umabot na sa ­halos P2 milyong halaga ang pondong nakalap ng Natio­nal Capital Region Police Office (NCRPO) para i-donate sa mga tropa ng gobyerno sa Marawi City.

Nakalap ang pondo sa mga water container na ikinalat ng NCRPO sa iba’t ibang himpilan ng pulisya kaugnay ng proyekto nitong ‘Team NCRPO Alkansya’.

Nahigitan nito ang target na P1 milyong halaga na dapat likumin para ibigay na tulong sa mga tropa ng pamahalaan na nakikipagbakbakan sa mga terorista sa Marawi.

Binigyang-diin ni NCRPO Director Oscar Albayalde na inilunsad ito sa layong mapataas ang morale ng mga military at pulis na patuloy na sumasabak laban sa mga terorista para sa kapa­yapaan sa Mindanao.

Samantala, ­inanunsyo naman ni Armed ­Forces of the Philippines (AFP) Public Affairs Office chief Edgard Arevalo na naka­tanggap na sila ng P9,678,433.23 cash donations para sa mga ­nasawi at P803,315.21 naman para sa pang-ayuda sa mga internally displaced persons sa Marawi City.