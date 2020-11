P2M multa sa telco na mabagal internet – Lacson

Sinuportahan ni Senador Panfilo `Ping’ Lacson ang sinusulong ng Department of Information and Communications Technology (DICT) na dagdagan ang multang ipinapataw sa mga telecommunication company dahil sa pagkabigo ng mga itong mag-deliver ng sapat na internet speed.

Sa deliberasyon ng panukalang pondo ng DICT, tinanong ni Senador Grace Poe si Lacson, sponsor ng budget, kung magkano ang multa sa mga telco na bigong ideliber sa mga kanilang mga kustomer ang ina-advertise na internet speed.

Sagot naman ni Lacson, na batay sa Public Service Act, ang mga service provider ay pinapatawan ng P200 multa kada araw ng paglabag ng mga ito.

“They (DICT) are recommending na increase ito sa P2 million per day para talagang mag-deliver,” sabi ni Lacson.

Ayon kay Poe, walang matatakot na telco kung ganoon lang kaliit ang kanilang multa kaya dapat magkaroon ng bagong batas dito.

“Kailangan ng legislation kasi `yong P200 per day saklaw ito ng batas sa Public Service Act. We have to amend the Public Service Act to increase the penalty to be incurred by those telcos that fail to deliver the allowable internet speed,” tugon ni Lacson.

Giniit din ni Lacson na amyendahan ang Republic Act No. 7925 o Public Telecommunications Policy Act na aniya’y isa nang “outdated” na batas. (Dindo Matining)