P2M Lakambini Race

PANGUNGUNAHAN nina Radio Bell at Tinago Falls ang anim na mga rarampa sa 2022 P2M Philippine Racing Commission (Philracom) Lakambini Stakes Race sa San Lazaro Leisure Park sa Carmona, Cavite sa darating na Linggo, Setyembre 18.

Nakatokang hinete kay Radio Bell si former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year Jonathan Hernandez at kay Tinago Falls si Jessie Guce para sa 1,600-meter race.

Ang ibang nominado sa kaganapang ihahatid ng Philracom pamumuno ni Chairman Aurelio De Leon ay sina Colony Bell, Enigma Uno, Gomezian at Main Event.

Ipagkakaloob ang P2M papremyo para sa unang apat na mga kabayong tatawid sa meta kung saan hahamigin ng mananalo ang tumataginting na P1.2M.

Magbubulsa naman ang second placer ng P450K, ang tersera ng P250K at ang pang-apat ng P100K. (Elech Dawa)