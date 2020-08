P2M bayad, kulong vs tsismosa sa COVID patient – DOH

Nagbabala ang Department of Health (DOH) sa publiko na maaaring makulong at magmulta ng P500,000 hanggang P2 milyon ang sinuman na magbubunyag ng mga pangalan ng mga pasyente na may COVID-19.

Bunsod ito ng natanggap na ulat na may listahan ng mga COVID-19-positive patient na kumakalat online. Panawagan ng DOH, “We call on the public to refrain from these lists around social media. This is illegal and perpetuates the stigma around COVID-19.”

Ayon pa sa departamento, ang COVID-19 ay hindi isang parusang kamatayan dahil malaki ang tiyansa ng mga dinadapuan nito na kaagad na gumaling mula sa karamdaman. Mas mapanganib pa umano ang takot kumpara sa COVID-19.

Pinaalalahan rin ng DOH ang mga public health authority na tiyaking mananatiling pribado ang personal na impormasyon ng mga pasyente. Alinsunod sa joint memorandum na inisyu ng DOH at ng National Privacy Commission, tanging ang mga concerned health-care provider, public health authority, at kanilang mga personnel ang pinapayagang humawak sa personal na detalye ng mga COVID-19 case.

Ang hindi umano awtorisadong at iligal na pagbubunyag ng personal na impormasyon ng COVID-19 paitent ay may katapat na kaparusahan sa ilalim ng RA 10173, ang Data Privacy Act of 2012. (Juliet de Loza-Cudia)