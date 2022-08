P2B nilabas ng DBM pang-ayuda

Inaprubahan ni Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman ang special allotment release order na nagkakahalagang P2 bilyon para sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) at matulungan nito ang mga taong nagigipit at nasa krisis.

Sa isang pahayag, sinabi ni Pangandaman na “ang pondo ng taumbayan, dapat pong mapakinabangan rin ng taumbayan lalo na sa oras ng peligro.”

Aniya, malaking tulong ang P2 bilyon sa mga nahihirapan.

Ang pondo ay para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) na programa ng DSWD. Magagamit ang pondo ng AICS para sa ayuda sa transportasyon, medical, paglibing, pagkain, at iba pang mga serbisyong kakailanganin ng mga taong humaharap sa krisis.

Sabi ng DBM, 1.5 milyong katao na ang natul¬ngan sa AICS as of June 30, 2022 at lampas na sa target nitong 1.4 milyon sa isang taon.

Dagdag ng DBM, umaasa itong 642,348 pa ang matutulungan nito sa ilalim ng AICS. (Eileen Mencias)