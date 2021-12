P2B ibubuhos ni Digong sa VisMin

Maglalaan ng P2 bilyon ang pamahalaan bilang tulong sa mga naapektuhan ng bagyong ‘Odette’ sa Visayas at Mindanao.

Ayon kay acting Presidential Spokesperson Karlo Nograles na maghahanap ng pondo ang gobyerno para ipanustos sa mga pangangailangan ng mga naapek¬tuhan ng bagyo.

Nabatid kay Nograles na inatasan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga government agency na gamitin na ang lahat ng government asset ng gobyerno para maibigay ang pangangailangan ng mga tao sa mga lugar na pininsala ng bagyo.

“Hahanapan po talaga natin ng paraan ang lahat ng pangangailangan especially pagdating sa pondo, but si Pangulong Duterte has already committed P2 billion, ‘yong funding na ibibigay niya na P2 billion ang ia-allocate niya to help ‘yong needs natin para sa mga naging biktima ng typhoon ‘Odette’,” ayon kay Nograles.

Sinabi ni Nograles na naglaan na ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) ng P1 bilyon halaga ng mga pagkain sa mga apektadong lugar.

Nalaman sa Office of the Civil Defense, may 200,000 pamilya o 780,000 indibiduwal ang naapektuhan sa may 2,322 barangay na pininsala ni Odette.(Juliet de Loza-Cudia)