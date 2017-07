P2B gastos sa foreign trip ni Duterte ipapaliwanag ng PCOO

Iginiit ng Office of the Presidential Spokesperson na nakapagsumite na sila ng mga dokumento sa liquidation ng ginastos sa foreign trips ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ito ay kaugnay sa pangangalpag ng Commission on Audit (COA) hinggil sa hindi pa naipapaliwanag na expenditures ng Presidential Communications Operations Office (PCOO) hinggil sa mga biyahe sa labas ng bansa ng Pangulo.

Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, naibigay na nila ang mga liquidation documents sa PCOO at kanila na itong inaayos para maisumite sa COA.

“The Office of the Presidential Spokesperson submitted all liquidation documents to PCOO. Accounting on time, as attested by Undersecretary Noel Puyat, administrative officer,” ani Abella.

Katunayan ayon kay Abella, pinoproseso na ang lahat ng accounting ang mga liquidation ng PCOO para agad na maisumite sa COA.

“As for the other officials and employees mentioned, PCOO is attending to these matters,” ayon sa tagapagsalita ng Malacañang.

Matatandaang kinalampag COA ang PCOO dahil sa umano’y hindi pa pagli-liquidate ng P2B na ginastos sa foreign trip ni Pangulong Duterte at delegasyon nito sa Laos, Indonesia at Brunei.