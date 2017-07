P29M ill-gotten wealth ni ex-PNP chief Allan Purisima, pinasi-sequester ng Ombudsman

Pinababawi na ng Office of the Ombudsman ang P29.2 million ill-gotten wealth ni dating Philippine National Police (PNP) chief Allan Purisima.

Ang petisyon para sa forfeiture proceeding ay isinumite ng Office of the Ombudsman sa Sandiganbayan para marekober ang hindi maipaliwanag na yaman ni Purisima at kanyang pamilya.

Sa isang Consolidated Resolution noong Hulyo 4, 2017, ipinag-utos din ni Ombudsman Conchita Carpio-Morales ang pagsasampa ng siyam na kaso ng perjury laban kay Purisima dahil sa sadyang hindi pagsisiwalat ng lahat ng ari-arian nito sa kanyang Statement of Assets Liabilities and Net Worth (SALN) noong 2006 hanggang 2014.

Sa kasong administratibo, napatunayan ding guilty si Purisima sa kasong grave misconduct, serious dishonesty at acquisition of unexplained wealth at pinagmumulta ng halagang katumbas ng isang taon nitong sahod.

Lumalabas sa imbestigasyon ng Ombudsman na mayroong kabuuang P29,292,459.92 na hindi maipaliwanag na yaman si Purisima at kanyang pamilya.

Kabilang sa hindi idineklarang ari-arian ni Purisima sa SALN ang mga property nito sa Aulo, Palayan City, Nueva Ecija; residential land sa San Vicente, Zaragosa, Nueva Ecija; agricultural land sa San Ildefonso, Ilocos Sur; at apat na baril.