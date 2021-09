P28B DILG fund amoy ‘pork’ – Makabayan bloc

Nasilip ng ilang kongresista ang P28 bilyon pondong inilaan ng Department of the Interior and Local Government (DILG) para sa Barangay Development Program (BDP) ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC).

Sa budget deliberation ng Kamara kaugnay sa 2022 proposed budget ng DILG, tinawag ni Gabriela Women’s Party Rep. Arlene Brosas na ang proposed budget para BDP ay maituturng na ‘pork barrel’ dahil hindi naging specific sa 2022 National Expenditure Program ang proyektong paggamitan ng pondo partikular ang mga barangay na saklaw nito

Sa ilalim ng BDP, ang mga barangay na da­ting pinagkukutaan ng mga rebelde at ngayon deklarado nang malinis mula sa mga rebelde ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ay bibigyan ng P20 million para sa ibat ibang mga development programs.

“Nagtataka kami kasi kung walang listahan nito tapos kabilang sa bibigyan ng P20 million each sa ilalim ng BDP, walang breakdown nitong P28.1 billion, lump sum ito. Pork barrel ito,” giit ni Brosas.

Sinigundahan naman ito ni Kabataan Party-list Rep. Sarah Jane Elago sa pagsasabi na malaki ang posibilidad na maabuso ang paggamit ng natu­rang pondo.

Sa depensa ni Interior Secretary Eduardo Año, nilinaw nitong ang listahan ng mga barangay na saklaw ng BDP ay ina­ayos pa ng Department of Budget and Management (DBM) at isusumite Kongreso bago isalang sa plenaryo ang budget deliberation. (Eralyn Prado)