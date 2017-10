P27B subsidy sa Toyota, Mitsubishi atbp. kalkalin

Nananawagan si Bayan Muna party-list Rep. Carlos Isagani Zarate sa House committee on transportation na imbestigahan ang planong jeepney phase-out ng gobyerno.

Nauna nang inihain ni Zarate ang House Resolution No. 833 para paimbestigahan ang ‘di umano’y pagkakaloob ng subsidiya ng gobyerno sa mga kompanya ng sasakyan.

Ayon sa kongresista, gusto ng gobyerno na alisin ang mga lumang jeepney pero binibigyan naman ‘di umano ng subsidiya na nagkakahalaga ng P27 bilyon ang mga kompanya ng kotse gaya ng Toyota at Mitsubishi para mas marami ang maging produksyon ng mga pribadong sasakyan.

Mas masaklap pa aniya, sa halip na magbigay ng subsidiya sa rehabilitasyon at maintenance ng kasalukuyang mga jeepney ay tila mas type pa ng gobyerno na alalayan ang mayayamang dayuhang automotive companies sa pamamagitan ng P27 bilyon na Comprehensive Automotive Resurgence Strategy (CARS).

“Under CARS, the government shall require companies such as Mitsubishi and Toyota to produce within six (6) years a minimum of 200,000 units per certain brand of vehicle that each company committed under the program,” paliwanag ni Zarate.