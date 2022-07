P25M research fund nilipat! OVP salto sa COVID gastos-COA

Pinuna ng Commission on Audit (COA) ang paggastos ng Office of the Vice President (OVP) ng P25 milyong inilaan ng Kongreso para gastusin sa survey, research, exploration and development (SRED) expenses noong 2021 na nagastos para sa ibang bagay tulad ng COVID-19 response.

Ayon sa COA, binigyan ng Kongreso ang OVP ng P25 milyong dagdag sa budget para SRED noong 2020 na hindi na-release nang magkapan-demya kaya inalok na lang ng OVP na tanggalin na ang 35% ng budget nito.

Naisama na sa budget ng OVP ang P16.25 mil¬yong SRED expenses para sa 2021 ngunit mu¬ling inalok ng tanggapan na bawasan ito ng P10 mil-yon kaya P6.5 milyon na lamang ang natira dito.

Ngunit inilagay pa rin sa budget ng OVP ang P25 milyon para sa SRED.

Ayon sa COA, sinabi ng budget officer ng OVP na hindi nila ito hinihingi at Kongreso ang naglalagay nito sa kanilang budget na ikinagulat nilang lahat.

Paliwanag ng COA, ang SRED ay gagastusin sana para timbangin kung epektibo ang Angat Buhay na programa sa pagtulong sa mga mahihirap na komunidad ngunit ginastos ito para sa regular na social services ng OVP.

Ayon sa COA, P13.97 milyon na nakalaan dapat sa SRED ay ginastos para bayaran ang professional services ng mga nagtrabaho sa Bayanihan E-Konsulta at iba pang COVID-19 projects.

Giit pa ng COA, “Though we understand management’s decision to instead utilize the budget for OVP’s social services and COVID-19 projects, management shall see to it that government funds were utilized as intended, especially congress-introduced budget which has specific purpose/project.”

Inamin naman ng OVP na hindi nagamit ang pera para sa tinakda dahil hindi nakakuha ng maayos na proposal mula sa mga service provider at diniin nito na hindi man nagamit sa SRED ang pera, nagamit naman ito sa bagay na mas pinakinaba¬ngan ng mga tao.

Sabi naman ng COA, dapat ay pinaputol na lamang ng OVP ang budget para sa SRED at nang nagamit ito sa ibang priority projects ng pamahalaan. (Eileen Mencias)