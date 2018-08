P25M nga medical assistance sa PNP aprobado ni Duterte

Giaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang P25 milyong medical assistance alang sa Philippine National Police (PNP).

Kini ang gi gikompirma ni Special Assistant to the President Bong Go human makita sa Presidente ang panginahanglan alang sa medical assistance sa kapolisan nga nangasakit ug nadisgrasya damtang mihimo aila sa ilabg trabaho.

Matud niya nga gawas niini gamiton usab ang pundo alang sa pag-upgrade sa PNP General Hospital.

Miingon si Go nga gusto sa Presidente nga bag-ohun ang hospital sa PNP sama sa gihimo sa V. Luna Hospital nga gipaubos sa pagdumala sa Armed Forces of the Philippines (AFP).

Gikatakda nga motambong dumalo si Presidente Duterte karong hapon sa 117th police anniversary celebration sa Camp Crame ug iyang idungan sa pagbisita ug pagsuroy sa PNP General Hospital aron iyang makita kung unsa ga kagamitan ang gikinahangkan sa maong tambalanan.

Nasayran nga gipakumpleto sa Presidente ang mga kagamitan sa V. Luna Hospital ug mipalit ug state of the art nga mga kahimanan alang sa mga sundalo human masayri nga wala na kini matagad sa milabay nga administrasyon. ()