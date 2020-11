P24B napinsala kay bagyong ‘Rolly’

Umabot na sa P24 bilyon ang pinsalang dala ni Super Typhoon Rolly, sabi ni National Economic and Development Authority (NEDA) OIC Karl Kendrick Chua.

Aniya, nasa P38 bilyon na ang nawala sa ekonomiya kung isasama pa ang pinsalang dala ng bagyong Pepito, Quinta, at Siony.

Sabi ni Chua, maliit lang ang damage na mga ito kung ikukumpara sa ekonomiya ng bansa na nasa P18 trilyon at ang mahalaga ay ang mapabilis ang pag-ahon dito.

“Typhoons are recurring. Unfortunately, some of them are more damaging than others,” sabi ni Chua.

Sabi ni World Bank country director for Brunei, Malaysia, the Philippines and Thailand, Ndiame Diop, madalas tamaan ng kalamidad tulad ng bagyo at lindol ang Pilipinas at 74% ng populasyon ng bansa ang nanganganib sa mga ito.

(Eileen Mencias)