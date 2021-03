P23B ayuda sa purdoy ‘Wag ibulsa – Duterte

Pinirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapalabas ng P23 billion emergency subsidy para sa 22.9 milyong mga Pilipinong naapektuhan ng isang linggong lockdown sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal.

Pagkatapos ng kanyang regular na Talk to the People nitong Lunes ng gabi ay agad pinirmahan ng Presidente ang mga dokumento para agad maibigay ang ayuda ‘in kind’ sa mga benepisyaryo.

Sa report ni Department of Budget and Management (DBM) Secretary Wendel Avisado sa Pangulo, huhugutin ang pondo mula sa natira sa Bayanihan 2.

Sa nabanggit na halaga, P11.2 milyon ang mapupunta sa Metro Manila, P3 mil­yon para sa Bulacan, P3.4 milyon sa Cavite, P2.7 milyon para sa Laguna at P2.6 milyon para sa Rizal.

Sinabi ni Avisado na inaasahang maibibigay sa local government unit (LGU) ang nabanggit na halaga sa unang linggo ng Abril.

“Wala po tayong cash, we will leave it to the local government units,” ani Avisado.

Pinatitiyak naman ni Pangulong Duterte kay Avisado na siguraduhing hindi maibubulsa ang pondo at ipagkakatiwala niya ang pondo sa mga alkalde.

“Let us just be careful. Siguraduhin natin na walang katiwalian. I place my full faith and confidence in the mayors,” anang Pangulo. (Aileen Taliping)