P22M ayuda binuro sa mga remittance center

Sinita ng Commission on Audit (COA) ang palpak na pamamahala ng Department of Labor and Employment (DOLE) sa pondo ng COVID-19 matapos matuklasan na may nakatengga pang mahigit P22 milyon sa mga remittance center sa iba’t ibang bahagi ng bansa at hindi pa naipamamahagi sa mga apektadong manggagawa bilang ayuda mula sa pamahalaan ngayong pandemya.

Ayon sa Komisyon, nasa pag-iingat pa ng mga money remittance center ang P22.432 milyon na pang-ayuda sana sa mga benepisyaryo mula sa Region 1, 2, 4A, 4B, 5, 6, 8, 9, 11 at 13 kung saan ay binayaran pa ito ng Kagawaran ng P83,190 bilang service fee.

Sa ulat ng COA, sabog ang sistema ng DOLE sa pagkontrol sa pondo ng COVID-19 kung kaya’t may mga manggagawang tumanggap ng sobrang ayuda habang ang ilan ay kulang at mayroon pang hanggang ngayon ay nganga at wala pang tinatanggap na tulong mula sa DOLE dahil nakatengga pa sa mga money remittance center ang pondo.

Kabilang ang DOLE sa hanay ng mga tanggapan ng pamahalaan na tumanggap ng pondo para ipang-ayuda batay sa Republic Act No. 11469 o ang Bayanihan to Heal as One Act at ipinatupad ito ng kagawaran sa ilalim ng kanilang COVID-19 Adjustment Measures Program (Camp), Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers #Barangay ko, Bahay ko (Tupad #BKBK) at Abot-Kamay ang Pagtulong (Akap).

Sinabi ng COA na naglaan ang DOLE ng P7.267 bil­yon para sa Camp, Akap at Tupad #BKBK pero nasilip ng Komisyon na sobra ng P1.023 milyon ang naibigay na cash aid para sa 213 benepisyaryo mula sa Cordillera Administrative Region (CAR), Region 1, 2, 3, 4A, 8 at 9 at ang Philippine Overseas Labor Office sa South Korea.

Tumanggap ng tig-P5,000 ang kada manggagawa sa ilalim ng Camp, tig-P10,000 sa Akap habang nagbigay naman ng 10 araw na emergency employment ang Tupad #BKBK para sa mga OFW na nawalan ng trabaho.

Iginiit ng COA na naiwasan sana ito kung mayroong inihandang masterlist o database ng mga benepisyaryo bilang batayan sa pamamahagi ng ayuda.

Samantala, tinangka ring kumpirmahin ng COA mula sa 18,107 benepisyaryo kung natanggap nila ang kanilang ayuda pero 4,767 lang ang tumugon sa mga ito.

Sinabi ng Komisyon na 221 sa mga ito ang hindi pa nakatanggap ng kanilang ayuda na umaabot sa P1.824 milyon.

Kulang naman ang ibinigay na ayuda sa limang benepisyaro habang inireklamo ng isang security guard na kinaltas ng kanilang ahensiya sa kanyang suweldo ang tinanggap niyang P5,000 na ayuda.

Napag-alamang nananatiling unliquidated ang P50.836 milyon na fund transfer ng DOLE sa mga lokal na pamahalaan sa Region 4B, 6, 8 at 10 para sa programang Tupad #BKBK.

Kaugnay nito, sinabi ng COA na hindi nilinaw ng DOLE kung may kasunduan sila ng mga money remittance center para obligahin ang mga ito na isoli ang perang hindi na-encash sa takdang panahon.

Ito’y matapos matuklasan ng Komisyon na kinuha ng CAR, Region 5 at 13 ang serbisyo ng mga remittance center sa kanilang mga lalawigan ng walang memorandum of agreement. (Mia Billones)