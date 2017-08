P22B SHABU NAGKALAT

Pinangangambahang nakakalat na ngayon sa iba’t ibang panig ng bansa ang nawawalang 18 crates ng shabu na tinatayang aabot sa 2 tonelada at nagkakahalaga ng P22 bilyon kung saan kabahagi ng nasabat na P6.4 bilyong shabu na nakumpiska sa isang bodega sa Valenzuela City noong Mayo 26.

Sa ambush interview kay House committee on ways and means chairman Dakila Cua kahapon at isa sa mga komite na nag-iimbestiga sa shabu smuggling, hindi nito isinasantabi na droga rin ang lahat ng 18 crates na nawawala.

“Five crates lang po ang na-raid ng BOC (Bureau of Customs) at sa document there are supposed to be 23 packages of mold. Yun (5 crates) lang ang nahuli. Nasaan ang 18? That’s potentially tantamount to 2 tons of shabu. Baka kumakalat ang dalawang toneladang shabu na worth P22.5 billion,” ani Cua.

Ginawa ni Cua ang pahayag matapos lumabas sa kanilang pagdinig kamakalawa ng gabi na hindi lang 5 crates ang laman ng container na idineliber ng mga tauhan umano ni Ruben Mark Taguba II sa bodega ng Hongfie sa Valenzuela City na pag-aari ni Richard Tan o Richard Chen.

Ang tauhan aniya ni Tan ang nagbaba umano ng lahat ng container van na naglalaman ng 23 crates subalit nang i-raid na ito ng BOC ay 5 na lamang ang nadatnan at naglalaman ng 605 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng P6.4 billion.

“Kagabi inatasan natin ang Bureau officials, pinatulong din po natin ang NBI (National Bureau of Investigation) at PDEA (Philippine Drug Enforcement Agency) at hanapin n’yo ‘yung naka-declare na ‘yun other 18 crates of mold kasi ‘yung shabu nakalagay sa cylindrical mold na bakal na nakalagay sa crates, 5 crates na na-raid,” ayon pa kay Cua.

Kailangang mabawi aniya ang mga drogang ito sa lalong madaling panahon dahil maraming buhay umano ang sisirain nito at malaking dagok sa kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa ilegal na droga.

Sa panig naman ni Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers, kailangang magtulung-tulong ang intelligence community para hanapin ang mga shabu na ito dahil kung hindi ay hindi aniya mauubos ang adik sa bansa.

“Mas dadami pa ang mga addict kapag ku­malat sa kalsada ang mga mawawalang shabu. Hindi matatapos ang problema ng Presidente sa ilegal na droga,” ayon pa kay Barbers.